Süper Lig'de Başakşehir ve Eyüpspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta Başakşehir ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Eyüpspor, Thiam’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 59. dakikada Opoku’nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 16, Başakşehir 15 puana yükseldi.
Başakşehir, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise evinde Hatayspor’u ağırlayacak.