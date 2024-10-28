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Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Altın hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Altın hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve divan kurulu üyesi Selahattin Altın vefat etti.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1967-68 ve 1968-69 sezonlarında forma giyen ve aynı zamanda divan kurulu üyesi olan Selahattin Altın’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aynı zamanda yine eski oyuncularımızdan Mehmet Camil Altın’ın ağabeyi olan Selahattin Altın’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Gölçayır Baş Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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