BIST 8.946
DOLAR 34,29
EURO 37,11
ALTIN 3.023,65
HABER /  DÜNYA

İspanya'da erken emeklilik isteyen 80 binden fazla otobüs şoförü greve gitti

İspanya'da erken emeklilik isteyen 80 binden fazla otobüs şoförü greve gitti

İspanya'da erken emeklilik talebinde bulunan ve şu ana kadar yürütülen müzakerelerde olumlu yanıt alamayan 80 binden fazla şehirler arası ve şehir içi otobüs şoförü genel greve gitti.

Abone ol

İspanya Otobüs Ulaşımı Konfederasyonundan (Confebus) verilen bilgide, ülke genelinde yapılan greve 80 binden fazla otobüs şoförünün katıldığı bildirildi.

Grevden dolayı, bölgelere göre farklılık göstererek otobüslerin yüzde 20 ile yüzde 50 arasında hizmet verdiği, Madrid, Barselona, Valensiya gibi büyük şehirlerde toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Confebus, anlaşma sağlanamaması halinde 11, 28, 29 Kasım ile 5, 9 Aralık tarihlerinde de greve gitme kararı aldıklarını, çözümsüzlük durumunda 23 Aralık'tan itibaren süresiz greve gidebileceklerini açıkladı.

İspanya'da kara ulaşımında şoförlerin erken emeklilik talebi 2004 yılından bu yana devam eden bir sorun olarak biliniyor.

Şoförler normal şartlarda 67 olan emeklilik yaşının 60'a indirilmesini istiyor.

Başlangıçta greve kamyon şoförlerinin de katılacağı ve 300 binden fazla işçiyi kapsayacağı duyurulsa da sonrasında varılan anlaşmayla kamyon şoförleri grevin dışında kalmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu treni beton pompasına çarptı! Ölü ve yaralılar var
Yolcu treni beton pompasına çarptı! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de can kaybı 43 bini aştı
Gazze'de can kaybı 43 bini aştı
İnter'e 2 gol atan Kenan Yıldız italya'da manşet oldu: Anneciğim o Türk
İnter'e 2 gol atan Kenan Yıldız italya'da manşet oldu: Anneciğim o Türk
Iğdır'da yapılan gözlemlerde bugüne kadar 348 kuş türü tespit edildi
Iğdır'da yapılan gözlemlerde bugüne kadar 348 kuş türü tespit edildi
Bayram tatili başladı, trafik felç oldu! İstanbul'da son durum
Bayram tatili başladı, trafik felç oldu! İstanbul'da son durum
NASA Başkanı'ndan, Putin ve Musk'ın "gizli temas kurduğu" iddialarının soruşturulması çağrısı
NASA Başkanı'ndan, Putin ve Musk'ın "gizli temas kurduğu" iddialarının soruşturulması çağrısı
Zafer Partili iş insanı Mehmet Pamuk Gaziantep'te silahlı saldırıya uğradı
Zafer Partili iş insanı Mehmet Pamuk Gaziantep'te silahlı saldırıya uğradı
"Yenidoğan çetesi" iddianamesi kabul edildi! İlk duruşma tarihi belli oldu
"Yenidoğan çetesi" iddianamesi kabul edildi! İlk duruşma tarihi belli oldu
Suriye'de terör örgütü YPG'ye darbe üstüne darbe
Suriye'de terör örgütü YPG'ye darbe üstüne darbe
İstanbul'da bu yollar kapatılıyor! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da bu yollar kapatılıyor! Yola çıkacaklar dikkat
Bahçeli'den flaş açıklamalar: Siyasi güruhun provokatif açıklamaları
Bahçeli'den flaş açıklamalar: Siyasi güruhun provokatif açıklamaları
TUSAŞ'a saldıran teröristin 2016'da hendek eylemlerinde çukur kazdığı ortaya çıktı
TUSAŞ'a saldıran teröristin 2016'da hendek eylemlerinde çukur kazdığı ortaya çıktı