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Zafer Partili iş insanı Mehmet Pamuk Gaziantep'te silahlı saldırıya uğradı

Zafer Partili iş insanı Mehmet Pamuk Gaziantep'te silahlı saldırıya uğradı

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mehmet Pamuk yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Pamuk'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Pamuk, merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Pamuk'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.

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