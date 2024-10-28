Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'dan arındırılarak huzura kavuşturulan yerlerde yatırım hamleleri başladı

Türkiye’nin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonları sonrası Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere huzur iklimi hakim olurken, bölge halkı için kalkınmaya hizmet edecek yatırımlar da gelmeye başladı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin yanı sıra polis ve sivilleri de sık sık hedef alan terör örgütü PKK, bölgede yüzlerce köyü işgal ederek halkın köylerine gitmesini ve arazilerini işlemesini de engelliyor.

Türkiye'nin buralardaki başarılı operasyonları sonrası ağır darbe alan terör örgütünden temizlenen bölgelerde ise halkın huzura kavuştuğu ve kalkınma odaklı adımlar atıldığı görülüyor.

Duhok'a bağlı Amedi ilçesinin Şeladize nahiyesinde, terör örgütünden arındırılan bölgelere huzur iklimi hakim olmaya başlarken ve bölgede turizmi canlandıracak yatırım hamleleri de yapılıyor.

Terör örgütü PKK’dan temizlenen bölgelere huzur ve yatırım geliyor

Amedi ilçesi sınırlarında onlarca köy terör örgütü PKK işgali altında ve köylüler evlerine gidemiyor ve tarlalarını ekip biçemiyor. Şeladize nahiyesinde ise 92 köyden 85'i terör örgütü PKK işgali altında bulunuyor. Ancak nahiye merkezinin etrafı terörden temizlendi.

Amedi'nin yaklaşık 50 bin nüfuslu Şeladize nahiyesi yaz aylarının çok sıcak geçtiği ülkede güney vilayetlerden gelen Iraklıların uğrak yeri oluyor. Bu durum, yaz aylarında turizmi Şeladize halkı için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor.

Ancak Şeladize’de geçmişte sulak ve yeşillik yerler terör örgütünün işgali altında olduğu için buralara gidilemiyor ve yararlanılamıyordu.

Türkiye’nin başarılı operasyonlarının ardından ise terör örgütü o bölgedeki birçok yerden temizlendi ve bu da bölge halkı için huzur ve yatırım imkanı sağladı.

“Huzur oldukça projeler de olacak”

Şeladize Nahiye Müdürü Rizgar Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün önemli ölçüde etkisiz hale getirilmesinin ardından Şeladize'de huzur ortamının hakim olmasıyla IKBY hükümetinin de bölgeye özel bir önem verdiğini söyledi.

Ubeyd, "Şeladize sahil projesinde önemli ilerlemeler sağlandı. Bu proje ile Şeladize'de yüzlerce gencimize iş imkanı sağlanacak. Bölgedeki turizmi de canlandıracak ve Şeladize turistler için önemli bir adres haline gelecek. Ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek bu proje bölge halkımız için gelir kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde sağlanan huzur ve yatırım imkanlarına değinen Ubeyd, "Şu an huzur var ve çalışmalar yürütülüyor. Huzur oldukça projeler de olacak. Şeladize nahiyesinde hizmet götürülemeyen köylerde de önümüzdeki dönemde canlanma olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Şeladize Sahil Projesi Müdürü Muhammed Derviş Reşid de yaptığı açıklamada, sahil projesinin 30 bin metrekare alanı kapsayacağını ve bölgenin yeni bir çehreye bürüneceğini vurguladı.

Terör örgütünden arındırılan bölgeye turistler geliyor

Şeladize sakinlerinden Nevzad İbrahim ise terör örgütünün bölgeden temizlenmesinin önemine ilişkin, "Bölgemizde şimdi huzur iklimi hakim. Bu sayede bölgemiz yeni bir dönemden geçiyor ve hükümet kalkınma hamleleri başlatmış durumda." dedi.

İbrahim, terörden arındırılan bölgede başlatılan projenin tamamlanmasıyla bölgede turizm açısından önemli bir ilerleme kaydedileceği değerlendirmesinde bulundu.

Şeladize sakinlerinden Fehd Şükrü de "Daha önce insanlar PKK'nın varlığı nedeniyle bölgemize gelmiyordu. Fakat şimdi bölgemiz daha iyi durumda ve turistler geliyor. Sahil projesinin tamamlanmasıyla Şeladize canlanacak." diye konuştu.

Sahil projesinin birçok gence iş imkanı sağlayacağını belirten Şükrü, aynı zamanda Şeladize'nin görüntüsünün daha güzel hale geleceğini söyledi.

"PKK, halkımızdan haraç alıyor ve gençlerimizi kaçırıyor"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 18 Ekim'de terör örgütünün bölgede yol açtığı istikrarsızlığa ilişkin, "PKK, ne Kürdistan Bölgesindeki meşru iktidarı tanıyor, ne halkımızın köyüne ve tarlasına gitmesine izin veriyor. PKK kendini oraların hakimi görüyor, halkımızdan haraç alıyor. Halkımıza sorun çıkarıyor, gençlerimizi kaçırıyor.” diye konuşmuştu.

Terör örgütü nedeniyle yüzlerce köye hizmet götürülemediğinin altını çizen Barzani, “Peşmerge, PKK’nın daha fazla gelmemesi için bir hat oluşturdu. PKK hiçbir şekilde bize kulak asmıyor.” demişti.

Barzani, bölgedeki birçok projenin terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle hayata geçirilemediğini de vurgulamıştı.

Duhok Valisi Ali Tatar, 16 Ağustos 2023’te yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın, IKBY'ye hizmet götürülmesini engellediğini belirterek, şöyle konuşmuştu:

"(Birçok projeyi ve yol yapım çalışmalarını PKK'nın varlığı nedeniyle durdurduk. PKK bu bölgenin gelişmesini istemiyor. PKK bu bölgelerin gelişmesini istemiyor. Bölge halkımız köylerine gidemiyor. Ben de buralıyım ve köyümüze gidemiyoruz."