Sofyan Amrabat çileden çıktı hakemin belini tutarak gösterdi pozisyon penaltı mı?

Fenerbahçe'nin Bodrumspor'u 2-0 yendiği maçta Fenerbahçeli futbolcu Ambarat'ın ceza sahası içinde düşürülmesine devam kararı veren hakem Mehmet Türkmen ve VAR odası tepki çekti. Hakem otoritelerinin hepsi pozisyonun net penaltı olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenen Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Sofyan Ambarat'ın yerde kaldığı pozisyona hakem Mehmet Türkmen devam kararı verdi. Tartışılan pozisyona VAR odasınının da müdahale etmemesi tartışma konusu oldu.

Karara isyan eden Ambarat'ın belinden çekilerek düşürüldüğünü göstermek için hakemin belinden tutması dikkat çekti.

Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, Mehmet Türkmen ve ekibinin görev yaptığı Fenerbahçe - Bodrum FK maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10. DAKİKADA SOFYAN AMRABAT'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Hocam, önce kararımı söyleyeyim. Bence bu pozisyon, sahada net bir penaltı. Sonra neler olmuş inceleyelim. Çünkü maçın önemli pozisyonlarından biri.



Bahattin Duran: Topun oyunda olup olmaması da önemli ama top oyuna giriyor. Şimdi burada eşleşmeler var. Arka tarafta 8 numaralı Bodrumsporlu oyuncu, Amrabat'ı her iki eliyle birlikte sardı.



Bahattin Duran: Göndermiyor. Şu anda top oyunda. Top oyuna girdikten sonra bu hareketine devam ediyor.



Bahattin Duran: Sağ eliyle sardı. Devam etti. Amrabat kurtulmaya çalışırken sol elini de aldı. Kesinlikle pozisyon almasını engelledi. Bodrumsporlu oyuncunun odağında hiçbir şekilde top yok. Tek amacı rakibini durdurmak. Bunun karşılığı da benim için net penaltı. Şimdi bir açımız daha var. Hakemin bulunduğu yer, hakem nereye bakıyor, hakem ne yapmış? Onu da gösterelim.



Bahattin Duran: Burada Amrabat, gösteriyor. Sarılıyor artık diyor yani. Net bir şekilde anlatmış da pozisyonu.



Bahattin Duran: Şimdi, bakın. Şimdi hakem, solunda bir şey olduğunun farkında ve bir şey olacağının... Bakın, elini uzatıyor. Dikkat diyor, yapmayın diyor. Parmağıyla yapmayın diyor.

Deniz Çoban: Ne oyuncular hakeme bakıyor ne de hakem oyunculara bakıyor.

Bahattin Duran: Onu soracağım hocam. Şimdi ben, buraya bakıyorum ve size yapmayın diyorum ama ben buraya bakıyorum. Şimdi burada ne oluyor? Tamam, kolay değil. Ön tarafta ikili eşleşmeler var. Solunuzda da 3 tane Fenerbahçeli, 3 tane Bodrumsporlu oyuncu var. Tamam, burada durursan hocam her iki tarafı görme ihtimalin var mı? Yok. O zaman hakem olarak ne yaparsın böyle yapacağına? Biraz daha geri gelirsin, kendini biraz daha sola atarsın ve her iki öbeklenmeyi görmeye çalışırsın.

Bahattin Duran: Hakem, yalnızca penaltı noktasının önündeki kümeleşmeye odaklanıyor. Her ne kadar parmağı öbür tarafı gösterse de...



Bahattin Duran: Top, oyuna girdiğinde de orada ne olduğunu hiçbir şekilde görmüyor. Çünkü oraya hiç bakmıyor. Şu anda 8 numara, sağ eliyle ve sonra da sol eliyle rakibini sardı, indirdi. Dediğim gibi sahada net bir penaltı. Hakem; yanlış yer seçtiği için, yanlış yerde bulunduğu için bu pozisyonu hiç görmedi. Penaltıyı veremedi.



Bahattin Duran: Şimdi hakem, bunu görseydi o zaman farklı konuşabilirdim. Hakem; bunu görüp, 'Tamam, ben her iki eli de gördüm ama benim için yeterli değil' deseydi... Yani biliyorsun hocam, oyuncu bazen elini koyuyor ve refakat ediyor ama burada artık belinden kavramış. Şimdi, hakem de görmediği için... Hakem, görseydi bir kere sahada kesin penaltı. Hakem görmediği için VAR müdahalesi de olmalı bence. Altını özellikle çizdim sahada penaltı diye. VAR olur mu olmaz mı diye söylediğimle çelişiyor.

Deniz Çoban: Evet, yani başladığından beri sahada penaltı derken VAR karışmaz diyeceksin zannettim.

Bahattin Duran: Evet, normalde öyle. Sahada kesin penaltı ama hakem görmüyor. Hakem görse, hakem biraz yerini sola alsa ve pozisyonu görse o zaman VAR karışmaz ama bu açıdan hakemin görmediğini bence VAR da görmeli ve VAR müdahalesi de olur diyorum.

Bülent Yıldırım: Burada bir duralım. Çünkü Bahattin Duran, açıdan bahsetti. Burası da çok önemli çünkü önde bir grup var, arkada başka bir grup var. Bir kere hakeme pozisyonun kendisinden bağımsız tavsiye edeceğimiz yer burası olmalı.

Bülent Yıldırım: Arkasına hiçbir grup bırakmayacak şekilde her tarafı görebilecek bir pozisyon olması lazım. Ondan dolayı yanlış.



Deniz Çoban: Hocam, bu pozisyon penaltı. Sahada da penaltı, Riva'da da penaltı. Video yardımcı hakemin her şartta buna müdahil olması lazım. Bunu hakemin gelip izlemesi lazım. Şimdi bu tarz pozisyonlar ile ilgili geçen yıl şöyle bir yorum yapıyorduk, 'Evet, bir çekme var. Aynı zamanda bir etki var mı? Ona da bakmak lazım' diyorduk. Alakasız bir noktada bir oyuncu, birini çekiyor. Top, başka bir yere gidiyor. Etki olmadığı zaman video yardımcı hakemin karışması zor oluyordu. Bence burada etki de var. Etki de yok değil. Her ne kadar alakasız bir yer gibi dursa da top, Fenerbahçeli oyuncunun hareketlenmeye çalıştığı yere düşüyor aslında. Fenerbahçeli oyuncu, durduruldu. Durdurulmasaydı koşacağı yer neresi? Gözümüzde canlandıralım.

Deniz Çoban: Şu anda bence Fenerbahçeli oyuncunun koşmak istediği yer, bu topun sekip düştüğü yer. Aslında etki var burada.



Bahattin Duran: Şu anda durabilir miyiz? Tam oyuncu ayağını uzatıp topa tıkladığı yer. O kadar zamanda Amrabat, oraya ulaşırdı diyorsun değil mi?

Deniz Çoban: Evet, etki var.



Deniz Çoban: Ama varsayalım ki etki yok ve top ön direğe geldi, ön direkte birisi vurdu, kornere gitti. Top buraya hiç gelmedi. Etki olmasa bile o kadar bariz bir çift elle çekme var ki bu topun nerede olduğuna bakılmaksızın penaltı. Yine video yardımcı hakemin konusu.



Deniz Çoban: Artı bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. UEFA'nın bu etki konusundaki hassasiyeti neredeyse kalkmış durumda. Sene başı gibi ikinci üçüncü haftada elit hakemlere iki tane pozisyon gönderdi. Hatta basında da böyle silik silik yer aldı. Şundan dolayı yer aldı; yanılmıyorsam Almanya'nın EURO'da elendiği maç... Elle oynama pozisyonu... O pozisyon ile ilgili fikrini beyan ederken UEFA, onunla birlikte böyle bir çekme pozisyonunu paylaşırken etki olayına girmeden paylaştı. Yani UEFA'nın da fikri orada değişiyor gibi. Etkiden daha çok insanı rahatsız eden bir çekme var mı yok mu ona bakına gelmiş durumda UEFA da aslında. O da ek bir bilgi olarak başka bir pozisyonla karşımıza çıkarsa. Bilhassa bu pozisyonla ilgili net bir çekme, net bir penaltı. Video yardımcı hakemin karışması gerekirdi. İşin ötesinde hakemin duruşu, durduğu açı bu seviye için uygun değil. Çünkü iki tane kümeleşme var. Farkında, farkında olmasına rağmen kontrol altında tutmaması büyük hata.

Bülent Yıldırım: Soru 1; etki var mı? Var. Soru 2; mücadele karşılıklı mı? Hayır. Soru 3; tek elle mi? İki elle, kaba bir şekilde. Topun oraya düşüp düşmemesinden de bağımsız rakip oyuncunun ivmelenmesini etkileyen bir süreç. Net bir penaltı ve sarı kart gerektirdiği fikrindeyim. Video hakem müdahalesinin de mutlaka gerektiğini düşünüyorum.