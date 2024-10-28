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Kocaeli'de sünnet düğününe katılan 33 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'de sünnet düğününe katılan 33 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 33 kişi, sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

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Yeni Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir dernekte yapılan sünnet töreninde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 33 kişide bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Söz konusu kişilerden bir kısmı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 33 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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