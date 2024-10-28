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Fenerbahçeli Dusan Tadic gönülleri fethetti meğer Hatay'da...

Fenerbahçeli Dusan Tadic gönülleri fethetti meğer Hatay'da...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Dusan Tadic'in deprem bölgesinde yer alan Hatay'da okul yaptırdığı ve isminin verilmesini istemediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki oyuncusu Dusan Tadic deprem bölgesi için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Sırp yıldızın tüm masrafları cebinden karşılayarak deprem bölgesinde yer alan Hatay'da okul yaptırdığı ortaya çıktı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Tadic, geçen yıl Hatay'da tüm masrafları cebinden karşılayarak bir okul yaptırdı, yetkililer okula Tadic'in ismini vermek isteyince bu durumu reddedip isminin gizli kalmasını istedi.

Çocuklar konusunda oldukça hassas olduğu öğrenilen Sırp yıldızın kendi ülkesinde de bir çok hayır işi yaptığı ve isminin açıklanmasını istemediği öğrenildi.

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