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Gazze kasabı Netanyahu Mısır'ın önerisini reddetti

Gazze kasabı Netanyahu Mısır'ın önerisini reddetti

İsrail basını, hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı.

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İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberinde Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.

Kanal 12'nin internet sitesindeki haberinde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirildi.

Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi.

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.

Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

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