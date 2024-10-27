BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  GÜNCEL

Ali Yerlikaya'dan Adana depremi sonrası açıklama

Ali Yerlikaya'dan Adana depremi sonrası açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını ve saha çalışmalarının sürdüğünü açıkladı; depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerden de hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular
Fenerbahçe kritik haftada hata yapmadı
Fenerbahçe kritik haftada hata yapmadı
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni partisi resmen kuruluyor
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni partisi resmen kuruluyor
Adana'da şiddetli deprem!
Adana'da şiddetli deprem!
Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı
Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı
Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin tanık ifadeleri ortaya çıktı
Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin tanık ifadeleri ortaya çıktı
İstanbul'da kış nasıl geçecek? Uzman isimden kar yağışı açıklaması
İstanbul'da kış nasıl geçecek? Uzman isimden kar yağışı açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'esir' açıklaması: Acı tavizler verilmesi gerekiyor
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'esir' açıklaması: Acı tavizler verilmesi gerekiyor
Çanakkale'de korkutan deprem! Şiddeti açıklandı
Çanakkale'de korkutan deprem! Şiddeti açıklandı
İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu üçüncü kez bombaladı
İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu üçüncü kez bombaladı
İspanyol futbolunda ırkçılık bu kez El Clasico'da Lamine Yamal'ı hedef aldı
İspanyol futbolunda ırkçılık bu kez El Clasico'da Lamine Yamal'ı hedef aldı
Dervişoğlu ve Akşener İyi Parti'nin 7. yaş kutlamasında yan yana
Dervişoğlu ve Akşener İyi Parti'nin 7. yaş kutlamasında yan yana