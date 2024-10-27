İstanbul'da kış nasıl geçecek? Uzman isimden kar yağışı açıklaması

Türkiye genelinde yağışsız ve güneşli hava sürerken, sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu yıl sıkı bir kış beklenmediğini, kar yağışının ise nadir görülebileceğini belirtti.

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Yurt genelinde güneşli ve yağışsız hava hakim. Bazı yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Peki kış mevsimini nasıl geçireceğiz, İstanbul'da kar yağışı görülecek mi? Bu soruların cevabını CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin tahminini paylaştı.

Prof. Dr. Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek.

"1 gün bile havada kar görsek ne mutlu bize"

Sıkı bir kış beklemeyelim. Sizin çocukluğunuzdaki kışlar bile İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor.

Akşamları dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.