İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çıkışına bir kez daha tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklamasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kürsüden Bahçeli'ye urgan fırlatmasının yankıları sürüyor.

Öcalan'ın asılması tartışmalarıyla ilgili 2007'de dönemin Başbakanı Erdoğan'a tepki gösteren Bahçeli'nin mitingde urgan fırlatmasına gönderme yapan Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında urgan fırlatarak "Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" dedi.

Bahçeli: Hiç kimse bizimle vatanseverlik yarışına girmesin

Bahçeli de dün Dervişoğlu'nun tartışılan tepkisine yanıt verdi. Partisinin düzenlediği Ziya Gökalp sempozyumunda konuşan Bahçeli, Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında, milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar, altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayağı heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin eleştiri oklarının hedefindeki Dervişoğlu, konuya ilişkin bir kez daha açıklama yaptı.

Dervişoğlu, partisinin "Adalet Peşinde" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 7. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

"Davamız, Türkiye Cumhuriyeti yaşatma davasıdır"

İYİ Parti olarak en büyük davalarının, tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi Türk milletini ve Türk Cumhuriyetini kurtarmak olduğunu belirten Dervişoğlu, "Umudumuzu kaybedecek bir dakikamız yoktur. Umudunu kaybetmiş bir neferimiz dahi yoktur. İşte bizim davamız budur. Bizim davamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini yaşatma davasıdır." dedi.

Türkiye'nin gündemine yeni bir anayasa tartışmasının olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye yaklaşık yarım asırdır terör belasıyla mücadele ediyor. Binlerce şehidin manevi yükü, binlerce gazinin sorumluluğu omuzlarımızdadır. Taşıdığı sıfat ne olursa olsun hiç kimsenin, şehitlerimizin manevi hatıralarına zarar vermeye ve onların aziz ruhlarını incitmeye hakkı yoktur. Gazilerimizi yeniden yaralamaya, onurlarıyla oynamaya da hakları yoktur. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimizi çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullanmıştı.