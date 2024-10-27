İmralı'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Abdullah Öcalan 2 şart öne sürdü

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan ile teröristbaşı Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Öcalan, garantör ülke talebi ve sürece ilişkin yasal çerçeve istedi.

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DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de sosyal medya platformu X üzerinden Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi duyurdu.

Sözcü TV muhabiri Altan Sancar'ın aktardığına göre, görüşme gecikmeli gerçekleşti. Sancar, "Adalet Bakanlığı, görüşmeyi sesli ve görüntülü olarak kayda almış. İki taraf arasındaki buluşma, planlanandan 10 gün sonra gerçekleşti. Görüşme izni veren Adalet Bakanlığı, Ömer Öcalan'a ulaşarak, görüşmenin yapılacağını bildirmiş" dedi.

Sancar, "Ömer Öcalan'ın Şanlıurfa'da DEM Partililerle birlikteyken ortadan kaybolması ve İmralı'ya gitmesi, siyasi çevrelerde farklı yorumlara sebep oldu. Bu süreçte Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında barış sağlanırken, Öcalan Ankara üzerinden İmralı'ya geçiş yaptı" açıklamasında bulundu.

1 saat 45 dakikalık yoğun görüşme

Sancar, "Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları da masaya yatırıldı" ifadesini kullandı.

İki önemli şart

Görüşmeyle ilgili dikkat çeken iki şart ortaya çıktı:

Garantör ülke talebi: Abdullah Öcalan, bir garantör ülkenin devreye girmesini istedi, ancak ülke ismi belirtilmedi.

Yasal güvence: Ömer Öcalan'a iletilen ikinci şart, çözüm sürecine dair yasal bir çerçevenin oluşturulması gerektiği oldu.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullandı