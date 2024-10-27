BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

17 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Genç Şerife hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
17 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Genç Şerife hayatını kaybetti

Gaziantep'te 21 yaşındaki Şerife Mercandağ, motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 17 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Motosikletin genç kıza çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Abone ol

Güneykent Mahallesi'nde 10 Ekim'de sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşıya geçmek isteyen Şerife Mercandağ'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercandağ, tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza anı kamerada

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağ'a motosikletin çarpma anı yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MasterChef Beyza hakkında olay iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?
Foto Galeri MasterChef Beyza hakkında olay iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi Erzurum'da defnedildi
Hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi Erzurum'da defnedildi
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Hazırlıklar son aşamaya geldi
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Hazırlıklar son aşamaya geldi
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı sandalyeler yumruklar havada uçuştu
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı sandalyeler yumruklar havada uçuştu
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda yolcu rekoru
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda yolcu rekoru
Lübnan'da İsrail ordusuna darbe! 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı 4 asker çatışmalarda öldürüldü
Lübnan'da İsrail ordusuna darbe! 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı 4 asker çatışmalarda öldürüldü
İran'a saldırı başarısız olsaydı! israil medyasının ABD iddiası
İran'a saldırı başarısız olsaydı! israil medyasının ABD iddiası
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Çok sayıda yaralı var
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Çok sayıda yaralı var
Donald Trump: Harris beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
Donald Trump: Harris beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü
Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü
Artvin'de sonbahar ve kış aynı karede buluştu
Artvin'de sonbahar ve kış aynı karede buluştu
Lübnan'dan atılan İHA, İsrail'in "havacılık yapısalları üretim tesisini" hedef aldı
Lübnan'dan atılan İHA, İsrail'in "havacılık yapısalları üretim tesisini" hedef aldı
ABD'nin Tayvan'a 2 milyar dolarlık silah satışı Çin'i kızdırdı
ABD'nin Tayvan'a 2 milyar dolarlık silah satışı Çin'i kızdırdı