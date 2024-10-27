17 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Genç Şerife hayatını kaybetti
Gaziantep'te 21 yaşındaki Şerife Mercandağ, motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 17 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Motosikletin genç kıza çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Abone ol
Güneykent Mahallesi'nde 10 Ekim'de sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşıya geçmek isteyen Şerife Mercandağ'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercandağ, tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza anı kamerada
Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağ'a motosikletin çarpma anı yer alıyor.
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