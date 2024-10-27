MasterChef Beyza hakkında olay iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?
Masterchef Türkiye yarışmasında dikkat çeken isimlerden olan Beyza Huri Aydın hakkında sosyal medyada bir iddia gündem oldu.
Masterchef'in bu sezon en iddialı ve konuşulan isimlerinden biri de Beyza Huri Aydın. Hem yarışmadaki tavırları hem de başarılı tabaklarıyla dikkat çeken Beyza son olarak da Kerem ile yaşadığı polemikle gündeme geliyordu.
Beyza yaptığı açıklamada, "Takımda olur olmazsa olmaz gibi ben öyle hissettim. Ben elimden geleni yaptım. Ben öyle bir hava aldım takımdan moralimi bozdu. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Arkadaşlarımı düşünürüm sonuna kadar yarışırım. Bazı insanlar o havayı veriyorlar.
Potada değilken bu oyunu alacağız diyorlar potadayken bambaşka oluyorlar. Kerem ağabey var Alper zaten potadaydı bilmiyorum. Verdiği hava her şeyi değiştiriyor. O çok takımı etkiliyor. Bu oyunu alabilirdik şefim, çok sinirliyim. 3-0 bizlik değil." dedi.
Kerem Beyza'ya yanıt olarak, "Çıktım oynadım yemeğim de geçti. Tabii ki haftanın başındaki motivasyonumu gerçekleştirmem beklenebilir bir şey değil. Yenilen bir takım var insan doğası motivasyonu düşüyor. Kimseye köstek olmadım. Ekstra motivasyon için kendimi zorlamadım." açıklamasında bulundu.