MasterChef Beyza hakkında olay iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?

Beyza yaptığı açıklamada, "Takımda olur olmazsa olmaz gibi ben öyle hissettim. Ben elimden geleni yaptım. Ben öyle bir hava aldım takımdan moralimi bozdu. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Arkadaşlarımı düşünürüm sonuna kadar yarışırım. Bazı insanlar o havayı veriyorlar.