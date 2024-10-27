BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Tayvan'a 2 milyar dolarlık silah satışı Çin'i kızdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin Tayvan'a 2 milyar dolarlık silah satışı Çin'i kızdırdı

Çin, ABD'nin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, karadan havaya füze sistemi ve radar donanımını içeren yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

Abone ol

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, satışın, Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar vereceği belirtildi.

Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken tüm tedbirleri alacağı vurgulanan açıklamada, Pekin'in, satış nedeniyle Washington yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiği aktarıldı.

Açıklamada satışın, "tek Çin" ilkesini ve ABD'nin Çin ile diplomatik ilişkilerini tanımlayan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğunu savunuldu.

Tayvan'a silah satışının, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere "yanlış mesaj verdiğine" dikkati çekilen açıklamada, "ABD Tayvan'a silah satışını derhal durdurmalı, Tayvan Boğazı'nda istikrarı bozacak tehlikeli eylemlerden kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Füze ve radar sistemleri

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) ile "AN/TPS-77" ve "AN/TPS-78" radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, füzelere 1 milyar 160 milyon dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise satışın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı" vurgulanmıştı.

ABD şirketlerine yaptırım gelebilir

Çin, söz konusu silah sistemlerinin üreticisi şirketlere yaptırım uygulayabilir. Pekin yönetimi, daha önce Tayvan'a silah satışlarıyla bağlantılı çok sayıda Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım kararı almıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de bir hastanın karnından 9,5 kilogramlık tümör çıkarıldı
İzmir'de bir hastanın karnından 9,5 kilogramlık tümör çıkarıldı
İsrail, Lübnan'da Türkmen köyünü bombaladı köyün sakini konuştu
İsrail, Lübnan'da Türkmen köyünü bombaladı köyün sakini konuştu
MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi
Galatasaray ile Beşiktaş 357. randevuya çıkıyor
Galatasaray ile Beşiktaş 357. randevuya çıkıyor
Mansur Yavaş ilk kez kafa çıkardı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum
Mansur Yavaş ilk kez kafa çıkardı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu
Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu
Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi
Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi
Pezeşkiyan'dan İsrail'e verilecek yanıta ilişkin açıklama
Pezeşkiyan'dan İsrail'e verilecek yanıta ilişkin açıklama
Lider Galatasaray, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Lider Galatasaray, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü! İran Dışişleri Bakanı Erakçi açıkladı
İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü! İran Dışişleri Bakanı Erakçi açıkladı