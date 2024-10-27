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Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi

Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 17-24 Ekim'de, 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, 1 Ocak -15 Ekim arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim ve 10 bin 22 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

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