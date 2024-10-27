CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun araçları geri istendi' iddiasına açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönündeki iddialara ilişkin CHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada araçların CHP Genel Merkez'in talebi olmaksızın iade edildiği vurgulandı.Abone ol
CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Söz konusu haberlere ilişkin CHP’den açıklama geldi.
CHP İletişim birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.
Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."