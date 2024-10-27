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HABER /  POLİTİKA

CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun araçları geri istendi' iddiasına açıklama

CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun araçları geri istendi' iddiasına açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönündeki iddialara ilişkin CHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada araçların CHP Genel Merkez'in talebi olmaksızın iade edildiği vurgulandı.

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CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Söz konusu haberlere ilişkin CHP’den açıklama geldi.

CHP İletişim birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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