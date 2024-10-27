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Mehmet Özışık: Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor?

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çıkışı ne anlama geliyor? Gazeteci Mehmet Özışık değerlendirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?

Mehmet Özışık YouTube hesabında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Programın tamamını izlemek için tıklayın...

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