Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu!

Yavuz Ağıralioğlu yeni siyasi parti kuruyor. İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ağıralioğlu'nun partisinin ismi Anahtar Parti olacak. Ayrıca partinin ambleminin de anahtar olması bekleniyor.

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Yavuz Ağıralioğlu, önümüzdeki hafta siyasi parti için somut adım atıyor. Partinin kuruluş dilekçesi 28 Ekim Pazartesi günü verilecek, aynı gün Ankara'da bir tanıtım toplantısı yapılacak.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımına göre Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı siyasi partinin ismi ve amblemi belli oldu.

Anahtar Parti

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Ağıralioğlu'nun partisinin ismi Anahtar Parti olacak. Ayrıca partinin ambleminin de anahtar olması bekleniyor.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.

Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.