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İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavga

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavga

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Donanmacı Mahallesi Yalı Bulvarı'nda M.A. ile N.D. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, N.D'yi boynundan ve karnından bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan N.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.A, polis ekiplerince yakalandı.

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