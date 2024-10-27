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Ankara'da feci kaza! Direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! Direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Başkentte otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde 06 DDC 719 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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