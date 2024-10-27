İstanbul'da 100 milyonluk düğün! Hazırlıklar 1 yıl sürdü

Dünyanın en zenginleri listesine giren Endonezyalı Haryanto Tjiptodihardjo'nun oğlu Phillip Tjipto, önceki gün Boğaz'da evlendi.

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Bali United Futbol Kulübü'nün sahibi Pieter Tanuri'nin kızı Adelle Odelia Tanuri ile 1.2 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri listesine giren Haryanto Tjiptodihardjo'nun oğlu Phillip Tjipto, önceki gün Boğaz'da evlendi.

Sabah Günaydın'da yer alan habere göre, düğün için hazırlıklar 1 yıl öncesinden başladı. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı tören için performans sanatçıları Avrupa'dan getirildi. 2.7 milyon Euro harcanan düğünde konuklara tekne ile Boğaz gezisi düzenlendi.

Türk organizasyon şirketlerinin her detayıyla ilgilendiği düğün için kesenin ağzı açıldı.

Yaklaşık 500 kişi Uzak Doğu ve dünyanın çeşitli ülkelerinden geldi. Performans sanatçıları İtalya'dan, fotoğrafçılar Avrupa'dan, orkestra ve sahne gösterilerini gerçekleştirenler İngiltere'den, DJ'ler Hollanda'dan getirildi. Konaklamalarının da karşılandığı misafirler, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Ertesi gün de büyük bir tekneyle misafirlere Boğaz turu yaptırıldı. Bu organizasyon için yaklaşık 2.7 milyon Euro yani 100 milyon harcandı.

Düğün alanı bordo ve mor ortancalar, pembe güllerle donatıldı.

Nikah seremonisi için Boğaz kenarında bir bölüm düzenlendi. Etraf beyaz güllerle süslendi.

Gelinin ve damadın arkadaşları aynı renkte giyindi. Düğün sonunda led ışıklarla saray boydan boya yeni evli yazılarıyla donatıldı.