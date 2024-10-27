BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" notuyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

İlgili Haberler
Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası terör örgütü PKK dörde bölündü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkmıştı! Kanlı poşetin sırrı ne? Karabulut ailesinden yeni talep
Foto Galeri Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkmıştı! Kanlı poşetin sırrı ne? Karabulut ailesinden yeni talep Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi
Galatasaray ile Beşiktaş 357. randevuya çıkıyor
Galatasaray ile Beşiktaş 357. randevuya çıkıyor
Mansur Yavaş ilk kez kafa çıkardı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum
Mansur Yavaş ilk kez kafa çıkardı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu
Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu
Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi
Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi
Pezeşkiyan'dan İsrail'e verilecek yanıta ilişkin açıklama
Pezeşkiyan'dan İsrail'e verilecek yanıta ilişkin açıklama
Lider Galatasaray, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Lider Galatasaray, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü! İran Dışişleri Bakanı Erakçi açıkladı
İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü! İran Dışişleri Bakanı Erakçi açıkladı
İstanbul'da 100 milyonluk düğün! Hazırlıklar 1 yıl sürdü
İstanbul'da 100 milyonluk düğün! Hazırlıklar 1 yıl sürdü
Ankara'da feci kaza! Direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza! Direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun araçları geri istendi' iddiasına açıklama
CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun araçları geri istendi' iddiasına açıklama