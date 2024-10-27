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Mansur Yavaş ilk kez kafa çıkardı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş ilk kez kafa çıkardı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum

Ahmet Hakan, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı samimiyetsiz bulduğunu yazdı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi bir konuda ilk kez bu kadar net bir tutum alması  yankı uyandırdı.

Bahçeli'nin Öcalan çıkışını eleştiren Yavaş, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır." dedi.

Yavaş, ayrıca Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışılmasını doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

İmamoğlu'na "yarışta ben de varım" mesajı

Yavaş'ın tepkisini bugünkü yazısında değerlendiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Cumhurbaşkanlığı yarışında ben de varım” mesajı veriyor olabilir mi Mansur Yavaş?" diye sordu.

İmamoğlu'na "Burada ben de varım. Beni de hesaba kat" diyor olabileceği yönünde değerlendirmede bulunan Hakan, "Bana çok hesaplı, çok planlı, çok fırsatçı, çok samimiyetsiz gibi geliyor. Bu zamana kadar tartışılan onca memleket meselesi hakkında minicik bir tutum alsaydı, küçücük bir tavır koysaydı, iki satırcık görüş bildirseydi... Asla böyle düşünmezdim." ifadelerine yer verdi.

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