Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkmıştı! Kanlı poşetin sırrı ne? Karabulut ailesinden yeni talep
15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarında yepyeni bir gizem söz konusu. 2014'te cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılmış, mezardan çıkan poşet merak konusu olmuştu. Mezardan alınan örnekler Garipoğlu ailesinin DNA'sıyla uyuştu uyuşmasına ancak o poşet üzerinde yapılan adli tıp incelemesinde ortaya çıkan sonuç akıllara yeni soru işaretleri getirdi.
Üzerinden 15 yıl geçse de yeni yeni soru işaretleriyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Cem Garipoğlu bilmecesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Garipoğlu'nun 10 yıl önce cezaevinde intihar ettiği haberinin ardından pek çok kişinin aklında "Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu kaldı.
Bu soruya yanıt için geçtiğimiz günlerde Garipoğlu'nun mezarı da açıldı. DNA örneklerinin uyuşması bazı soru işaretlerini giderse de mezarda bulunan poşet yeni soruları beraberinde getirdi.
Mezarda kefen yoktu, bir poşet vardı
Münevvet Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı, Karabulut ailesinin talebi üzerine 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00 sıralarında açıldı. Mezardan kefen veya bedeni örtecek herhangi bir bez çıkmadı. Ancak 30x30 cm boyutlarında, düğümlü bir poşet çıktı.
Başsavcılık: "Mezardan alınan örnekler Garioğlu'na ait"
Mezardan alınan örnekler incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin, ailenin DNA'sı ile uyuştuğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik diş ve diğer tüm örnekleri üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."