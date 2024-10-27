BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu

Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu

Kayseri'de düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan 2 şüpheliden birinin mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan A.A. (34) ile A.G'nin (36) üzerinde 2,7 gram sentetik uyuşturucu ile 76 sentetik hap ele geçirildi.

Hastaneye sevk edilen A.G'nin röntgen ve tomografi görüntülerinde ise mide ile bağırsağında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 88 kapsül halinde 974,52 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pezeşkiyan'dan İsrail'e verilecek yanıta ilişkin açıklama
Pezeşkiyan'dan İsrail'e verilecek yanıta ilişkin açıklama
Lider Galatasaray, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Lider Galatasaray, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü! İran Dışişleri Bakanı Erakçi açıkladı
İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü! İran Dışişleri Bakanı Erakçi açıkladı
İstanbul'da 100 milyonluk düğün! Hazırlıklar 1 yıl sürdü
İstanbul'da 100 milyonluk düğün! Hazırlıklar 1 yıl sürdü
Ankara'da feci kaza! Direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza! Direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun araçları geri istendi' iddiasına açıklama
CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun araçları geri istendi' iddiasına açıklama
Mehmet Özışık: Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor?
Mehmet Özışık: Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor?
Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu!
Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu!
Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası terör örgütü PKK dörde bölündü
Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası terör örgütü PKK dörde bölündü
Barcelona Real Madrid'i paramparça etti Arda Güler...
Barcelona Real Madrid'i paramparça etti Arda Güler...
İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavga
İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavga
ABD'nin kritik eyaletinde bazı Müslüman toplum liderleri destek verdikleri adayı açıkladı
ABD'nin kritik eyaletinde bazı Müslüman toplum liderleri destek verdikleri adayı açıkladı