Lübnan'dan atılan İHA, İsrail'in "havacılık yapısalları üretim tesisini" hedef aldı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde "havacılık yapısalları üretim tesisine" düzenlenen saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracının (İHA) Bar-Lev sanayi bölgesine düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun ağır olmadığı ifade edildi.

İsrail'iin Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan atılan İHA'nın, Akka kenti yakınındaki "Baz Havacılık Yapısalları Üretim Tesisini" hedef aldığını belirtti.

İsrail ordu radyosu da hedef alınan tesiste, savunma sanayi ve sivil havacılık yapısallarının üretildiği bilgisini verdi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Akka kentinin güneydoğusundaki askeri sanayi şirketine çok sayıda İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Tesisin bulunduğu Ber Lav sanayi bölgesi, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'de yer alan sahil kenti Akka ve Karmiel kenti yakınlarında yer alıyor.