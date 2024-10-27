BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  GÜNCEL

Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Hazırlıklar son aşamaya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Hazırlıklar son aşamaya geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.

Abone ol

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi.

Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı.

Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

"Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası" oluşacak

​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı sandalyeler yumruklar havada uçuştu
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı sandalyeler yumruklar havada uçuştu
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda yolcu rekoru
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda yolcu rekoru
Lübnan'da İsrail ordusuna darbe! 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı 4 asker çatışmalarda öldürüldü
Lübnan'da İsrail ordusuna darbe! 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı 4 asker çatışmalarda öldürüldü
İran'a saldırı başarısız olsaydı! israil medyasının ABD iddiası
İran'a saldırı başarısız olsaydı! israil medyasının ABD iddiası
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Çok sayıda yaralı var
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Çok sayıda yaralı var
Donald Trump: Harris beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
Donald Trump: Harris beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü
Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü
Artvin'de sonbahar ve kış aynı karede buluştu
Artvin'de sonbahar ve kış aynı karede buluştu
Lübnan'dan atılan İHA, İsrail'in "havacılık yapısalları üretim tesisini" hedef aldı
Lübnan'dan atılan İHA, İsrail'in "havacılık yapısalları üretim tesisini" hedef aldı
ABD'nin Tayvan'a 2 milyar dolarlık silah satışı Çin'i kızdırdı
ABD'nin Tayvan'a 2 milyar dolarlık silah satışı Çin'i kızdırdı
İzmir'de bir hastanın karnından 9,5 kilogramlık tümör çıkarıldı
İzmir'de bir hastanın karnından 9,5 kilogramlık tümör çıkarıldı
İsrail, Lübnan'da Türkmen köyünü bombaladı köyün sakini konuştu
İsrail, Lübnan'da Türkmen köyünü bombaladı köyün sakini konuştu