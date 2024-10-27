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İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

İsrail'de bir kamyonun otobüs durağına dalması sonucu en az 40 kişi yaralandı, 10 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kamyonun altında sıkışanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. İsrail acil servisi, olayı "terör saldırısı" olarak adlandırırken kamyon şoförünün vurularak öldürüldüğü açıklandı.

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İsrail basını, Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınlarında otobüs durağına kamyonlu saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırı sırasında durakta İsrail askerlerinin de bulunduğu öne sürüldü.

İsrail basınının bildirdiğine göre Magen David Adom acil servisleri, İsrail'in orta kesimindeki Glilot'ta bir otobüs durağına düzenlenen "terör saldırısında" 40 kadar yaralı olduğunu bildirdi.

Kurtarma görevlileri, çok sayıda yaralının tedavi altına alındığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, olayın soruşturma altına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Saat 10:08'de Ramat Hasharon'daki Aharon Yariv Bulvarı üzerinde bir kamyonun otobüs durağına çarptığı ihbarı alındı" denildi.

Acil servis ise daha sonra yaptığı bir güncellemede en az 16 kişinin yakındaki hastanelere nakledildiğini belirtti.

Kamyonun altında sıkışanlar var

Haaretz gazetesi, yaralılardan en az 10'unun durumunun ağır olduğunu ve birçoğunun hala kamyonun altında sıkışmış durumda olduğunu bildirdi.

Yaralılar Petah Tikva'daki Rabin Tıp Merkezi ve Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi'ne naklediliyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kamyon şoförü vurularak öldürüldü. Kendisine başka şüphelilerin de yardım ettiği iddiaları araştırılıyor.

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