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Donald Trump: Harris beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır

Donald Trump: Harris beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in seçimlerden galip çıkması halinde ABD'yi olası bir dünya savaşına sokacağını söyleyerek, "Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz biri olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." dedi.

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ABD basınındaki haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, Harris'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle "başa çıkma" konusunda yetersiz kalacağını savundu.

Dünyanın küresel çapta bir savaşa "hiç bu kadar yakın" olmadığını dile getiren Trump, başkan olması halinde bu tür bir savaştan kaçınacağı sözünü verdi.

Trump, "Harris'i başkan yapmak milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak anlamına geliyor. Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." ifadesini kullandı.

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