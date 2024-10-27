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İsrail güçleri, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi daha öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail güçleri, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia ettikleri Filistinliyi öldürdü.

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İsrail polisinden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce, "437 numaralı" güzergahta Hızma beldesi yakınlarında "Filistinli bir aracın askerlerin üzerinden geçmeye çalıştığı" yönünde ihbar geldiği belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücünün olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Eylemin ardından Hızma'dan Anta'ya giden 437 numaralı yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bugün bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kamyon şoförünün bölgedeki “silahlı siviller” tarafından vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

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