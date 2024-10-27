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Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sunuculuk yapan Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak.

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Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranda olan Oktay Kaynarca kararını verdi. Kenan İmirzalıoğlu yerine 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sunucu olan Kaynarca yeni diziyle ekrana dönecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak. Kaynarca bu dizide 'Şükrü' karakterine hayat verecek.

Senaryosu ise Behzat Ç. dizisinin yazarı Ercan Mehmet Erdem'in kaleminden çıkacak.

Sözleri gündem olmuştu

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası bir törende açıklamalarda bulunmuştu.

Oyuncu açıklamasında "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" demişti.

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