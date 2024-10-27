BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  DÜNYA

Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde İzmaylovka yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İzmaylovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 134 bölgede Ukrayna'ya ait askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araç (İHA) üretim ve depolama noktalarına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği, mühimmat ve yakıt depolarının yok edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 565 insansız hava aracı (İHA), 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 887 tank ve zırhlı araç, 1480 çok namlulu roketatar, 16 bin 837 obüs ve havan topu ile 27 bin 654 özel askeri araç imha edildi."

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da diş doktoru boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürdü
Bursa'da diş doktoru boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürdü
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu
İmralı'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Abdullah Öcalan 2 şart öne sürdü
İmralı'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Abdullah Öcalan 2 şart öne sürdü
İsrail güçleri, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi daha öldürdü
İsrail güçleri, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi daha öldürdü
17 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Genç Şerife hayatını kaybetti
17 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Genç Şerife hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi Erzurum'da defnedildi
Hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi Erzurum'da defnedildi
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Hazırlıklar son aşamaya geldi
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Hazırlıklar son aşamaya geldi
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı sandalyeler yumruklar havada uçuştu
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı sandalyeler yumruklar havada uçuştu
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda yolcu rekoru
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda yolcu rekoru
Lübnan'da İsrail ordusuna darbe! 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı 4 asker çatışmalarda öldürüldü
Lübnan'da İsrail ordusuna darbe! 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı 4 asker çatışmalarda öldürüldü
İran'a saldırı başarısız olsaydı! israil medyasının ABD iddiası
İran'a saldırı başarısız olsaydı! israil medyasının ABD iddiası
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Çok sayıda yaralı var
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Çok sayıda yaralı var