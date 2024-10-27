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Baykar'dan sahte reklam uyarısı: Tamamen dolandırıcılık amaçlıdır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Baykar'dan sahte reklam uyarısı: Tamamen dolandırıcılık amaçlıdır

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, Baykar'ın adını kullanarak sosyal medya platformlarında sahte yatırım fırsatları sunan içeriklerle insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltan dolandırıcıların halkı mağdur ettiğini belirterek, "Bu tür içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında yayınlanmakta olup, tamamen dolandırıcılık amaçlıdır." ifadesini kullandı.

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Baykar'dan yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar'ın ismi kullanılarak sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi.

Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan bu sahte reklamların, Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterildiği ve tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Baykar'ın böyle bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bazı medya mensuplarının bu sahte içerikleri Baykar'a ait sanarak yanlış algılar oluşturduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Medya mensuplarını, Baykar'ın resmi açıklamaları ile dolandırıcıların manipüle ettiği içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını koruma ve güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu üstlenerek, bu tür yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Baykar olarak, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Yapay zeka teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar, insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltmaktadır"

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör de konuya ilişkin X'teki paylaşımında, sahte reklamlarla insanları kandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmak istediklerini belirterek, "Son dönemde Baykar'ın adını kullanarak sosyal medya platformlarında sahte yatırım fırsatları sunan içeriklerle insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltan bu dolandırıcılar, halkımızı mağdur etmektedir. Yapay zeka teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar, Baykar adına yatırım fırsatı sunuyormuş gibi gösterilmekte ve insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar'ın bu şekilde bir yatırım faaliyeti bulunmadığının altını çizen Akgüngör, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında yayınlanmakta olup, tamamen dolandırıcılık amaçlıdır. Maalesef gazeteciler Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Melih Altınok da bu sahte içeriklerin Baykar tarafından yayınlandığını sanarak yanlış bir algı yaratmıştır. Bu tür hataların önlenmesi için tüm medya mensuplarını, Baykar'ın resmi duyuruları ile dolandırıcıların manipüle ettiği sahte içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz.

Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcıların sahte reklamlarını yayınlanmasına izin veren sosyal medya mecraları ise kullanıcılarını koruma ve güvenilir bir ortam sağlama sorumluluğu taşımaktadır. Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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