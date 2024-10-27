Galatasaray ve Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Derbi için primler belli oldu

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta pazartesi akşamı oynanacak kritik Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi öncesi iki kulübün yönetimi kesenin ağzını açtı.

Abone ol

Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği dev derbiye odaklanmış durumda.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı Ali Sami Yen Stadyumu’nda ağırlayacak.

Şampiyonluk yolunda önemli virajlardan biri olan, kazananın psikolojik olarak da büyük bir avantaj sağlayacağı kritik mücadele için hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta olağanüstü hal ilan edildi.

Beşiktaş'tan da dev prim

Sarı-kırmızılı yönetim, Florya'ya giderek moral vereceği takıma tıpkı Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi galibiyet halinde 1.5 milyon euro (55.6 milyon TL) ödül vadedecek.

Derbi öncesi Ümraniye'ye takıma destek ziyaretinde bulunacak olan siyah-beyazlı kurmaylar da oyunculara, "Siz maçı kazanın gerisini bize bırakın" mesajını iletti.

Beşiktaş cephesinin bu maça özel olarak 1 milyon euro (37 milyon TL) prim düşündüğü gelen haberler arasında.

Galatasaray ile Beşiktaş 357. randevuya çıkıyor

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 132 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 162, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı.

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Galatasaray, sahasında 7 maçtır Beşiktaş'a kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 7 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, taraftarı önündeki son 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 7 maçta 13 gol atıp, 4 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 4 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde öne çıkan notlar

Rekabetin ilk randevusu olan ve 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.

Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci müsabakasında Mehmet Leblebi kaydetti.

Rekabetin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu ünvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

Bir maçta en çok gol atanlar

Rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.

Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi ünvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısı gösterdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933, 29 Aralık 1940 ve 3 Ağustos 2024'te 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon başında Turkcell Süper Kupa'da oynanan karşılaşmada Galatasaray'a 5-0 üstünlük kurdu.

Seyircisiz derbiler

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı takımın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 99 yılı aşkın tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ekip, biri RAMS Park diğeri de Tüpraş Stadı'nda olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.

En çok oynayanlar

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.

Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

En gollü maçlar

Rakipler arasında yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi.

Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 356 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam 9'ar gol gitti.

4-4'lük maçlar

Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.

İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Galibiyet özlemi çekilen yıllar

İki takım, 99 yılı aşkın rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.

Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 mücadelede rakibini yenemedi.

İki takımda da oynayanlar

Rekabette birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.

Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Günay Güvenç bulunuyor.

En erken derbiyi oynadılar

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.

1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.

Seyirci rekoru kırıldı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'in daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003'te yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.

Tamamlanamayan derbi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle uzatma bölümünde tatil edildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Felipe Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve müsabakayı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.