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VavaCars'ın araç ekspertizi dijitalleşti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
VavaCars'ın araç ekspertizi dijitalleşti

VavaCars, araç ekspertizini dijitalleştirerek satıcılara araçlarının gerçek maddi değerini anında öğrenebilme imkanı sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci el araç alım-satımında aracın değerinin belirlenme süreci, satıcılar açısından zaman ve uğraş gerektiren bir mesaiye dönüşüyor. Türkiye'nin önde gelen çevrim içi ikinci el araç platformlardan VavaCars, satıcılar için zaman ve uğraş gerektiren bu sorunu dijital ekspertiz ürünüyle dakikalar içinde çözüyor.

Zaman ve iş yükü tasarrufu sunan bu ürünle araçlarının bilgilerini telefondan veya bilgisayardan giren satıcılar, araçlarına özel hassas değerleme bilgisine kısa süre içinde sahip olabiliyor.

VavaCars'ın dijital ekspertiz ürünü, benzer fiyatlama uygulamalarından ayrışıyor. Aracın fiyatına etki eden neredeyse tüm unsurların kullanıcı tarafından girişinin yapılmasına olanak sağlıyor.

Dolu hasarından yağ kaçağına, sigara yanığından folyo kaplamasına kadar birçok detayı barındıran ürün, arka planda çalışan yapay zeka destekli fiyatlama algoritması ile bu detayları dikkate alarak araca özel hassas değerleme yapıyor. Bu sayede dijital ekspertizi kullanan kişiler, araçlarının piyasa değerine güvenilir şekilde ulaşabiliyor ve gerçeğe en yakın fiyatı öğrenmiş oluyor.

'Mağdur olan birçok satıcı var'

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç alım-satımın uğraştırıcı, uzun zaman alabilen ve birçok dolandırılma riskini barındıran bir işlem olduğunu belirtti.

Aracını piyasa değerinin altında sattığı için pişman olan, ekspertiz işlemlerinde mağduriyet yaşayan, aracını istediği tarihte satamadığı için maddi sıkıntı çeken birçok satıcı örneğiyle karşılaştıklarını aktaran Gözelekli, şunları kaydetti:

'Biz, dijital ekspertiz süreciyle zamandan tasarruf ettirirken satıcının bilinçli hale gelmesini de sağlıyoruz. Araca özel satış fiyatını belirlemek için birçok internet sitesinde zaman harcamak ya da piyasaya hakim tanıdık bulmak ve görüş almak için uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Tüm bunlara ek olarak araçlarının satış işlemini hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştiriyorlar.'

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