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Gaziantep FK evinde Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı

Gaziantep FK evinde Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı

Trendyol Süper Lig’in 10. Haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk etti. Antep ekibi karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig’in 10. Haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, 3-1 kazandı.

Gaziantep FK’ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi ve 81. dakikada Sorescu kaydetti. Konyaspor’un tek golünü ise 13. dakikada Ndao attı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, 9 puanla 14. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 11 puanla 11. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Konyaspor ise sahasında Başakşehir’i konuk edecek.

Maçtan kareler:

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı (fotoğrafta) karşılaşmayı elinde değnekle oturarak takip etti.

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