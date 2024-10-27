Gaziantep FK evinde Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı

Trendyol Süper Lig’in 10. Haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk etti. Antep ekibi karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 10. Haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, 3-1 kazandı.
Gaziantep FK’ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi ve 81. dakikada Sorescu kaydetti. Konyaspor’un tek golünü ise 13. dakikada Ndao attı.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, 9 puanla 14. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 11 puanla 11. sırada yer aldı.
Gaziantep FK, gelecek hafta evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Konyaspor ise sahasında Başakşehir’i konuk edecek.
Maçtan kareler:
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı (fotoğrafta) karşılaşmayı elinde değnekle oturarak takip etti.