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İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'esir' açıklaması: Acı tavizler verilmesi gerekiyor

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'esir' açıklaması: Acı tavizler verilmesi gerekiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’deki esirlerin geri alınması için acı tavizler gerekebileceğini belirterek, savaşın karmaşık zorluklarla dolu olduğunu söyledi. Ayrıca, Hamas ve Hizbullah’a yönelik askeri başarılar kaydettiklerini ifade etti.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşta hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını ve Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin geri alınması için "acı tavizler" verilmesi gerektiğini belirterek, "savaşın karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğunu söyledi.

Gallant, Hamas'ın 7 Ekim 2023 gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" sırasında ölenler için Kudüs'ün Herzl Tepesi'nde düzenlenen "Ulusal Yas Günü" anma törenine katıldı.

Törende konuşan Gallant, "(Savaşta) Tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. (Gazze'deki) Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor." dedi.

Savaşın "karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğuna işaret eden Gallant, "Savaşa girmekten başka seçeneğimizin olmadığı tarihin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl düşmanımızı vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik olgusu yarattık. Ancak bedeller ağır, evet çok ağır." ifadelerini kullandı.

Gallant, ülkesinin savaşın akışını değiştirdiğini ve tüm alanlarında görülmemiş "başarılar" kaydettiğini savunarak, şunları söyledi:

"Güneyde Hamas artık askeri bir çerçevede hareket edemiyor, kuzeyde Hizbullah'a bir dizi saldırı düzenleniyor. Komuta zinciri ortadan kaldırıldı, füze saldırılarının çoğu imha edildi, vurulan Hizbullah unsurları sınır hattından çekildi."

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