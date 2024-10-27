BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  SPOR

İspanyol futbolunda ırkçılık bu kez El Clasico'da Lamine Yamal'ı hedef aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İspanyol futbolunda ırkçılık bu kez El Clasico'da Lamine Yamal'ı hedef aldı

İspanya futbolunda son dönemlerde büyük bir hassasiyet yaratan ırkçı tezahürat ve hakarete bu kez Real Madrid taraftarı neden oldu.

Abone ol

El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçında Katalan ekibinin 3. golünü atan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı söylemlere karşı LaLiga kurumu suç duyurunda bulunacağını açıkladı.

LaLiga, "Irkçı söylemlere tahammül gösterilemez." derken Real Madrid Kulübü de söz konusu ırkçı söylemleri kınayarak, sorumluların kimliklerinin tespit edilmesi için iç soruşturma başlattığını duyurdu.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve birkaç taraftarın dün gece stadyumun bir köşesinde söylediği hakaretlerden derin üzüntü duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi bir annenin çocuğu olan 17 yaşındaki İspanyol futbolcu Lamine Yamal, takımının 3. golünü attıktan sonra kutlamasında ve korner atışlarında stadyumdaki bir grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarında en çok hedef alınan futbolculardan biri Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior olmuştu.

Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında toplamda 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları verirken, son olarak 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde bu futbolcuyu hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dervişoğlu ve Akşener İyi Parti'nin 7. yaş kutlamasında yan yana
Dervişoğlu ve Akşener İyi Parti'nin 7. yaş kutlamasında yan yana
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
Vodafone Grubu ve Google'dan 1 milyar doları aşan yeni işbirliği
Vodafone Grubu ve Google'dan 1 milyar doları aşan yeni işbirliği
VavaCars'ın araç ekspertizi dijitalleşti
VavaCars'ın araç ekspertizi dijitalleşti
Gaziantep FK evinde Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı
Gaziantep FK evinde Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı
Baykar'dan sahte reklam uyarısı: Tamamen dolandırıcılık amaçlıdır
Baykar'dan sahte reklam uyarısı: Tamamen dolandırıcılık amaçlıdır
AK Partili Ömer Çelik: TUSAŞ saldırısı bölgesel gelişmelerden bağımsız değil
AK Partili Ömer Çelik: TUSAŞ saldırısı bölgesel gelişmelerden bağımsız değil
Galatasaray ve Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Derbi için primler belli oldu
Galatasaray ve Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Derbi için primler belli oldu
Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi
Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi
Bursa'da diş doktoru boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürdü
Bursa'da diş doktoru boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürdü
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu
İmralı'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Abdullah Öcalan 2 şart öne sürdü
İmralı'daki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Abdullah Öcalan 2 şart öne sürdü