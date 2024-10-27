Dervişoğlu ve Akşener İyi Parti'nin 7. yaş kutlamasında yan yana

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen İYİ Parti 7. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun özel davetiyle katıldı. Akşener ve Dervişoğlu salonda yan yana oturdu.

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İYİ Parti'nin "Adalet Peşinde" sloganıyla düzenlediği 7. kuruluş yıl dönümü programı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Programa İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Meral Akşener'i 7. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine davet etmek için özel bir davet mektubu gönderdiği ve bu mektubu bizzat kendisinin teslim ettiği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tören öncesinde spor salonu önünde toplanan partililere seslendikten sonra içeri girdi.

Dervişoğlu törende konuşma yapmadan önce eski Genel Başkan Meral Akşener'in yanına gidip sarıldı. Akşener ve Dervişoğlu salonda yan yana oturdu.

Programda, "Adalet Peşinde" başlıklı filmin gösterimi yapıldı, "İyiler Ayağa Kalktığı Zaman" adlı parça çalındı.