Çanakkale'de korkutan deprem! Şiddeti açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 17.56'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,02 kilometre olarak kaydedildi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.56'da, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-27
Saat:17:56:01 TSİ
Enlem:39.40389 N
Boylam:26.29778 E
Derinlik:9.02 km
Detay:https://t.co/qeA0em5P9F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi