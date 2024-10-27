Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı, Irak ve Suriye operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile ekonomideki gelişmeleri değerlendirecek. Toplantıda ayrıca 2025 bütçesi ve enflasyonla mücadele konuları da ele alınacak.

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Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ele alınacak

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısında değerlendirilecek.

Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak ve atılacak adımlar ele alınacak.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları

İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak.

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları da Ankara’nın yakın takibinde. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Ankara’dan tepkiler art arda geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı.

Bölgedeki gerilim, Türkiye’nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alınacak.

Ekonomideki gelişmeler

Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.