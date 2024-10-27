BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı, Irak ve Suriye operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile ekonomideki gelişmeleri değerlendirecek. Toplantıda ayrıca 2025 bütçesi ve enflasyonla mücadele konuları da ele alınacak.

Abone ol

Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ele alınacak

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısında değerlendirilecek.

Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak ve atılacak adımlar ele alınacak.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları

İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak.

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları da Ankara’nın yakın takibinde. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Ankara’dan tepkiler art arda geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı.

Bölgedeki gerilim, Türkiye’nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alınacak.

Ekonomideki gelişmeler

Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe kritik haftada hata yapmadı
Fenerbahçe kritik haftada hata yapmadı
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni partisi resmen kuruluyor
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni partisi resmen kuruluyor
Adana'da şiddetli deprem!
Adana'da şiddetli deprem!
Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı
Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı
Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin tanık ifadeleri ortaya çıktı
Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin tanık ifadeleri ortaya çıktı
İstanbul'da kış nasıl geçecek? Uzman isimden kar yağışı açıklaması
İstanbul'da kış nasıl geçecek? Uzman isimden kar yağışı açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'esir' açıklaması: Acı tavizler verilmesi gerekiyor
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'esir' açıklaması: Acı tavizler verilmesi gerekiyor
Çanakkale'de korkutan deprem! Şiddeti açıklandı
Çanakkale'de korkutan deprem! Şiddeti açıklandı
İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu üçüncü kez bombaladı
İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu üçüncü kez bombaladı
İspanyol futbolunda ırkçılık bu kez El Clasico'da Lamine Yamal'ı hedef aldı
İspanyol futbolunda ırkçılık bu kez El Clasico'da Lamine Yamal'ı hedef aldı
Dervişoğlu ve Akşener İyi Parti'nin 7. yaş kutlamasında yan yana
Dervişoğlu ve Akşener İyi Parti'nin 7. yaş kutlamasında yan yana
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan yanıtı