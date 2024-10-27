Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni partisi resmen kuruluyor

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde, "ahlak, akıl, adalet" temalarını vurgulayan Anahtar Parti kuruluyor. Pazartesi günü kuruluş dilekçesi verilecek, ardından Anıtkabir ziyareti ve ATO Kongre Merkezi'nde lansman yapılacak.

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Türk siyaseti yeni bir partiyle buluşuyor... Eski İYİ Parti'nin ismi Anahtar Parti olacak. Partinin programında “ahlak, akıl, adalet” temalarına vurgu yapılacak.

Partinin logosunda anahtar simgesi yer alacak

Partinin İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 40'tan fazla ilin teşkilatlanmasının tamamlandığı öğrenildi. Partinin logosunda ise anahtar simgesi yer alacak.

Ağıralioğlu partisinin hedeflerini açıklayacak Pazartesi sabahı İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek.

Sonra bir heyet de Anıtkabir’e Atatürk’ün huzuruna çıkacak.

Lansman gerçekleşecek

Öğlen saatlerinde ATO Kongre Merkezinde kuruluş lansmanı gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, partinin kuruluş süreci ve hedeflerine ilişkin mesajlar verecek.

Ayrıca siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin de açıklamalar yapacak.

İYİ Parti'de önemli görevlerde bulunmuştu

Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.

Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İyi Parti'den istifa etmişti.