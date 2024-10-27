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Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da bir köpeğe işkence ederek ölümüne sebep olan kişi gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 7 bin 216 lira para cezası kesildi.

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Şanlıurfa'da bir köpeği işkence ederek öldürdüğü tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde bir köpeğin işkence edilerek öldürüldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Köpeğe zarar vererek ölümüne sebep olan kişinin emniyet birimlerince tespit edilerek gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 7 bin 216 lira idari para cezası uygulanmıştır. Hayvanlara kötü davranılması, zarar verilmesi yasalara ve hayvan haklarına aykırı bir davranış olduğu gibi aynı zamanda insanlık dışı bir durumu ifade etmektedir. Bu tür davranışlar, ilgili birimlerimiz tarafından ivedi olarak tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır."

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