Fenerbahçe kritik haftada hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 yenerek 20 puanla 3. sıraya yükseldi. Bodrum FK ise 10 puanda 13. sırada kaldı; Fenerbahçe gelecek hafta Trabzonspor, Bodrum FK ise Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 10. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kanarya'nın galibiyet golleri 15. dakikada En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko'dan geldi

Bu sonuçla Fenerbahçe 20 puanla 3. sıraya yükseldi. Bodrum FK ise 10 puanla 13. sırada kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bodrum FK ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Yarın oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sarı lacivertlilerin bu galibiyeti oldukça değerli olmuş oldu.

Fenerbahçe - Bodrum FK maçının önemli anları

90'Karşılaşmada son düdük çaldı. Fenerbahçe, Bodrum FK engelini 2-0 ile geçti.

90'Karşılaşmanın son bölümlerinde Bodrum FK, üst üste ataklar yapıyor.

86'Tadic'in kullandığı korner savunmadan sekerek arka direkteki Becao'ya geldi. Becao'nun vuruşu üstten auta gitti.

76'Szymanski'nin ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü.

67'Maximin, bu kez cepheden çok süratli gitti ancak çok etkisiz bir vuruş yaptı.

60'Topla oynama oranlarında Fenerbahçe'nin yüzde 72 ile üstünlüğü bulunuyor.

55'GOL! Fenerbahçe, Edin Dzeko ile farkı 2'ye çıkardı.

53'Sağ kanattan Osayi'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekerek Kostic'in önüne düştü ancak Kostic'in vuruşu üstten auta gitti.

52'Fenerbahçe, ikinci yarıda kendi sağ kanadını çok etkili kullanıyor.

46'Dzeko'nun topuk pasıyla İrfan Can sol çaprazdan pozisyona girdi. İrfan Can'ın vuruşu savunmadan döndü.

46'Mücadelenin ikinci yarısına Fenerbahçe başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

42'İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı muhteşem pasa hareketlenen Osayi Samuel, sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Samuel, sol ayağıyla uzak direğe plase bir vuruş düşündü ancak top auta gitti.

38'Sağ taraftan ceza sahasına giren Osayi Samuel, rakibinden sıyrılıp yakın direğe vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, topu kornere tokatladı.

33'Osayi ve kaleci Diogo Sousa çarpıştı, iki takımda kendi lehine faul bekledi.

28'Maximin, sol çizgi üstüne muhteşem bir çalım attı ve topu İsmail Yüksek'e çıkardı. İsmail Yüksek'in vuruşu üstten auta gitti.

19'MUHTEŞEM VOLE! Sol kanattan Maximin, çalımlarla rakiplerini geçti ve ortasını açtı. Arka direkte İrfan Can Kahveci, muhteşem bir vole vuruşu yaptı. Kaleci Sousa, topu güçlükle çıkardı.

15'GOL! En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İrfan Can'ın ortasında kaleci Diogo Sousa topu sektirdi. Seken topu takip eden Youssef En-Nesyri kafayla golü buldu.

11'Sol kanattan Maximin'in pasıyla ceza sahasına giren İsmail Yüksek, pasını Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun tek vuruşunda savunmaya çarpan top yavaşladı ve kaleci Sousa topu kornere attı.

10'Kostic'in sol taraftan arka direğe açtığı ortayı Cenk, Maximin'den önce hamle yaparak kornere attı.

'Bodrum FK'da Puscas'ın çektiği şut Fenerbahçe savunmasından geri döndü.

1'Mücadele başladı.

Fenerbahçe - Bodrum FK ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

Bodrumspor: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas