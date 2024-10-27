8 gollü maçta Juventus'u Kenan Yıldız kurtardı

Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Inter ile 4-4 berabere kalarak puanını 17'ye çıkardı; Inter ise 18 puana ulaştı. Maçta Juventus adına Vlahovic, Weah ve Kenan Yıldız, Inter adına Zielinski, Mhkitaryan ve Dumfries gol kaydetti.

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İtalya Serie A 9. hafta karşılaşmasında Juventus deplasmanda konuk olduğu Inter ile 4-4 berabere kaldı.

Juventus’un gollerini 20. dakikada Dusan Vlahovic, 26. dakikada Timothy Weah ve 71 ve 82. dakikalarda Kenan Yıldız kaydetti. Inter’in golleri ise 15 ve 37. dakikalarda Piotr Zielinski, 35. dakikada Henrikh Mhkitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries’ten geldi.

Inter’de sakatlığı sebebiyle Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada forma giyemedi.

Juventus bu beraberlikle puanını 17’ye yükseltirken, Inter de puanını 18’e çıkardı.