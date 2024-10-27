Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Hat-trick yaptı

Benfica'nın Rio Ave karşısında 3-0 kazandığı maçta Kerem Aktürkoğlu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı; sezon başından bu yana 8 maçta 8 gol ve 2 asist yaptı.Abone ol
Benfica'nın Estadio da Luz Stadyumu'nda Rio Ave'yi ağırladı.
Maça fortona gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu 12, 16 ve 45+2. dakikalarda fileleri havalandırıp Benfica'yı 3-0 öne geçirdi.
8 maçta 8 gol 2 asist
Sezon başladıktan sonra Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 8 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Liga Portugal'da ise 5 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.