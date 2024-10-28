Jose Mourinho: Daha fazla gol atmalıydık

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK'yı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile oynayacakları maça dair kendini adapte etmesi gerektiğini vurgulayan Mourinho, takımda yorgunluk olduğunu ve pas hatalarının özellikle üçüncü bölgede sıkça yaşandığını dile getirdi.

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Trendyol Süper Lig’in onuncu haftasında sahasında ağırladığı Bodrum FK’yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho karşılaşma sonrasında konuştu.

“Hak edilmiş bir galibiyet”

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Mourinho, “Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik. Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Mourinho, "Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Umarım iyi bir hakem yönetir"

Trabzonspor ile önümüzdeki hafta oynanacak müsabakaya değinen Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben daha önce Roma'yla orada oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe'yle gideceğiz ve farklı olduğunu biliyorum. Biz oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen yıl ne olduğunu, neler yaşandığını düşünmüyorum. Bir futbol maçı var ve o maçı kazanmaya gidiyoruz. Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir, son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz."

"Yorgunluk vardı"

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçta her sonucun kendileri için iyi olacağını dile getiren Jose Mourinho, maç içindeki pas tercihleriyle ilgili olarak da "Bugün çok fazla pas hatası yaptığımızı düşünmüyorum. Bence bitirici pozisyonlardaki üçüncü bölgede pas hatasını çok yapıyoruz. Ben ve ekibim oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Zaten ilk antrenman gününde de oyuncularımızla analizimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bir de yorgunluk var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Yarın oynayacak rakiplerde muhakkak daha az hata olacaktır. Birisi 3, diğeri 4 gün dinlendi. Hem perşembe hem de pazar günü oynamak kolay değil. Kaldı ki bizim oynadığımız özel bir maçtı, diğer rakipler gibi kolay bir maç değildi." açıklamasını yaptı.

“Maçlara göre değişebilir”

İlk 11’de çıkan santrforların maçlara göre değişebileceğini söyleyen Jose Mourinho şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor."