Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Ne söyleyeceksen sen söyle

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a “örgütün sona erdiğini açıklama” çağrısı yapması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sessizliğini bozup doğrudan açıklama yapmaya davet etti. Özel, Yaşam Hakkı Mitingi'nde terörle mücadeleye, kadın cinayetlerine ve sağlık sektöründeki sorunlara dikkat çekerken, özel hastanelerin kamulaştırılmasını önerdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a örgütünün tamamen bittiğini ve lağvedildiğini açıklama çağrısı yapmıştı.

Bahçeli, "Gelsin dem parti grubunda konuşsun" ifadelerini kullanmıştı.Tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Yaşam Hakkı Mitingi'nde konuşan Özgür Özel'in yine gündeminde Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrı vardı. 'Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar sorun vardır' diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"Ne söyleyeceksen sen söyle"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir an önce çıkıp açıklama yapmak zorunda olduğunu belirten Özel, "Erdoğan çık artık, Bahçeli'yi sözcü kılma, ne söyleyeceksen sen söyle diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mitingte konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları;

"Cumhurbaşkanı erdoğan'a çağrı

Biz çözüm için Meclis’i adres gösteriyoruz.Yapılan teklif görünüşte sayın Bahçeli'nin teklifidir. Cumhur ittifakının gizli açılımının ayan beyan sözcüsü sayın Bahçeli'dir. Ancak sayın Erdoğan’ın hala iki kelam etme cesareti gösteremediğini hayretle görüyoruz.

Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete bir açıklama yapmak zorundadır. Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle!""

"Teröre meydan okumaya geldik"

Bugün burada olmayıp bizi destekleyenlere seslenmek istiyorum; terör tam da bunu yapmak istediği için, terörün amacı bizi korkutmak, susturmak, sindirmekken, terörün amacı hayatımızı kendi hedeflerine göre değiştirmekken, bizlerde yapacağı korku ile bizlere istikamet dayatmakken, o korkuyu yenip kırıp buraya koşup gelenlere binlerce kez teşekkür ediyorum.

Bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre karşı hep birlikte meydan okumaya geldik.

Ülkemiz 40 yıldır başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırıların canlarını yitirmiş, şehitler vermiş çok acılar çekmiştir. Güvenli güçlerimizin yanı sıra kamu personeli, emekçiler, öğretmenler, sağlıkçılar, siviller terör saldırılarının hedefi olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti tüm bunlara rağmen dimdik ayaktadır, sinmeyecektir, teröre teslim olmayacaktır.

"İki kadından biri şiddet görüyor"

2022'de 334 kadın, 2023'te 315 kadın, 2024'ün ilk 10 ayında 325 kadın erkekler tarafından katledildi.

Bu ülkede neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor.

Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değildir. Saygın araştırma şirketlerinin raporlarında, yüzde 85'i bu ülkede çocuklarının güvende olmadığını söylüyor.

Bu iktidar öğrencinin barınma sorunlarını bile bile çözmemektedir, onları vakıfların kucağına itmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi Narin'ler ölmesin diye Sıla bebekler yaşasın diye buradadır, dimdik ayaktadır.

"Hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım"

Bu ülkede bebekler bile korunamıyor. 12 yenidoğan yavrumuzu kaybettik. Ölümler bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Operasyon oldu, gözaltılar oldu. Tutuklamalar oldu ama kamuoyu duyana kadar o hastaneleri tıkır tıkır işlettiler. Ne zaman bir savcıyı tehdit ettiler. O gün döndüler o hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Herkesin gözünün önünde ibreti alem olsun diye, o hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım, haydi getirin meclise bunu yapalım.